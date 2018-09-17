التدريب التقني تهيئ أكثر من 5000 خريج لسوق العمل
ضمن مستفيدي الفصل الصيفي الماضي

التدريب التقني تهيئ أكثر من 5000 خريج لسوق العمل

2018/09/17
الساعة 1:25 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1790
0
طباعة
المواطن - واس

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تخريج 5379 من مستفيدي الفصل الصيفي الماضي، وتهيئتهم لسوق العمل.
وأوضح مدير عام شؤون المتدربين المهندس محمد بن عبدالكريم أباحسين أن المؤسسة نفذت الفصل الصيفي التدريبي للعام 1438/ 1439هـ في معظم الكليات التقنية وفروعها المنتشرة في أنحاء المملكة وفق الضوابط المقررة حرصاً على الاستثمار الأمثل لفترة الصيف، من خلال إتاحة الفرصة للمتدربين والمتدربات بالكليات لتسجيل المقررات ومقرر التدريب التعاوني لتسريع متطلبات التخرج، وإعطاء الفرصة للمستجدين في الفصل الأول من العام الحالي 1439 / 1440، مؤكداً أن استيعاب مقاعد المتخرجين من الفصل الصيفي أسهم في زيادة نسب القبول لهذا العام في مختلف التخصصات التقنية.
يذكر أن المؤسسة تواصل سعيها الحثيث لتطوير برامجها من أجل المساهمة في تحقيق الرؤية الطموحة لبلادنا 2030.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم