التسرع أضاع أحلام الأهلاوية

المواطن - محمد سمعة

سقط النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي التعاون بالأمس ضمن مباريات الجولة الأولى من مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018-2019.

وسعى النادي الأهلي بقيادة مدربه الأرجنتيني بابلو جويدي لتحقيق المراد والفوز وحصد النقاط الثلاث، في أول مباراة رسمية يخوضها في دوري المحترفين كمدرب للراقي.

وسجل نادي التعاون الهدف الأول له وباغت النادي الأهلي، لكن الراقي أهدر العديد من الفرص بعد ذلك بسبب التسرع والتي كانت كفيلة له بحصد النقاط الثلاث وليس نقطة التعادل.

وكان اللاعب عمر السومة سجل هدفًا للنادي الأهلي ولكن لم يتم احتسابه بسبب التسلل، وسجل الراقي هدفًا آخر أيضا لم يتم احتسابه بسبب التسلل.

وسيسعى نجوم الراقي خلال فترة توقف الدوري السعودي للمحترفين على التركيز على عدم التسرع خلال المباريات المقبلة، بجانب العمل على الحفاظ على نظافة الشباك وعدم السماح للفريق الخصم بتسجيل هدف التقدم.

وكان المدرب الأرجنتيني جويدي تولى تدريب النادي الأهلي صيف العام الجاري خلفًا للمدرب الأوكراني السابق سيرجي ريبروف والذي رحل وذلك بعد احتلال الراقي للمركز الثاني في بطولة الدوري السعودي في الموسم الماضي.

تألق النجم محمد العويس في حراسة المرمى وأنقذ الأهلي من فرص تهديفية محققة لنادي التعاون، وسط إشادة بأدائه من قبل الجماهير والتي كانت حاضرة في المباريات.

لم ينجح النجم عمر السومة في تسجيل أي أهداف خلال مباراة التعاون، ولكن اللاعب السوري سيقاتل خلال الجولات المقبلة لإثبات ذاته وحضوره من أجل المنافسة على لقب هداف الدوري المحلي.