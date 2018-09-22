التسليم والتسلم شعار الهلاليين الرئيسي
في الحصة التدريبية

التسليم والتسلم شعار الهلاليين الرئيسي

2018/09/22
الساعة 1:40 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1775
0
طباعة
المواطن - محمد سمعه

تدرب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وتحت أنظار المدرب البرتغالي جورجي جيسوس على جملة التسليم والتسلم وذلك في ظل استعدادات الزعيم لمواجهة الفتح يوم الاثنين المقبل في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطبق المدير الفني جيسوس تدريبات التسليم والتسلم والتحرك السليم، مع تطبيق بعض الجمل الفنية قبل مواجهة الفتح والعمل على زيادة معدل اللياقة عن طريق الجري على سرعات ومسافات مختلفة.

وأدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية مرانًا استرجاعيًا، كما أجرى بقية اللاعبين تدريبات اعتيادية تركزت على الجوانب الفنية.

وكان نادي الهلال نجح في الفوز على فريق الباطن يوم الخميس الماضي في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم