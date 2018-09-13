التعادل السلبي يُخيم على مباراة الفتح والوحدة

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الفتح والوحدة ضمن منافسات الجولة الثانية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

شهد الشوط الأول تكافؤًا من الفتح والوحدة، حيث تبادلا السيطرة على أحداثه، وكاد نجم الفرسان، البرازيلي فرناندو، أن يهز شباك النموذجي في الوقت الضائع، إلا أن الحارس الأوكراني ماكسيم حافظ على نظافة شباكه.

وسيطر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على أحداث الشوط الثاني بشكل أكبر، وتألق الحارس الأوكراني وأنقذ أكثر من فرصة، كما ظهر دفاع الفتح بشكل مميز بقيادة النجم أسامة هوساوي.

وبعد مباراة الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ارتفع رصيد الفتح والوحدة إلى نقطتين، حيث تعادلا في الجولة الأولى سلبيًا أيضًا أمام القادسية والحزم.