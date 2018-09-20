التعاون ضد الاتحاد .. تعرف على تشكيل الفريقين الناري

التعاون ضد الاتحاد .. تعرف على تشكيل الفريقين الناري

2018/09/20
الساعة 6:15 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الوطني بندر باصريح المدير الفني لنادي الاتحاد عن تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة نادي التعاون في الجولة الثالثة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيلة الاتحاد الأساسية

وجاء تشكيل الاتحاد الرسمي للمباراة مكونًا من:

في حراسة المرمى: عساف القرني.

في خط الدفاع: عمر المزيعل، أحمد عسيري، جورمان، منصور الحربي.

في خط الوسط: جوناس، كريم الأحمدي، كارلوس فيلانويفا.

في خط الهجوم: فهد المولد، عبد الرحمن، بيزيتش.

تشكيلة التعاون الأساسية

أما تشكيل نادي التعاون فجاء مكونًا من:

كاسيو في حراسة المرمى.

في خط الدفاع: إبراهيم الزبيدي، طلال عيسي، مدالله العليان، ريكاردو ماتشادو.

في خط الوسط: ساندرو مانويل، سعيد الدوسري، هيلدون راموس، جهاد الحسين.

في خط الهجوم: سيدريك أميسي، لياندر تاوامبا.


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