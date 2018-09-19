التعاون ضد الاتحاد .. تفوق العميد.. والغزارة التهديفية السمة الأبرز

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة التعاون ضد الاتحاد ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستُقام، مساء يوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

ولعب التعاون ضد الاتحاد 16 مرة من قبل في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، الذي نجح في الفوز 9 مرات، وخسر في 5 مباريات، وخيم التعادل على لقاءين فقط.

وتتسم مباريات التعاون ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين بالغزارة التهديفية الكبيرة، حيث شهدت تسجيل 66 هدفًا، بمعدل 4.12 هدف في اللقاء الواحد، وأحرز لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعميد 36 هدفًا، فيما سجل لاعبو سكر القصيم 30 هدفًا.

ودائمًا ما تشهد مباريات التعاون ضد الاتحاد في منافسات الدوري السعودي للمحترفين تسجيل أهداف، حيث لم تنته أي مواجهة بينهما بنتيجة سلبية، حيث تعادلا مرتين، الأولى موسم 2012/ 2013، وانتهت بنتيجة 3/3، وفي الموسم التالي تعادلا بهدف لكل فريق.

وقبل مباراة التعاون ضد الاتحاد في جولة الوطن، مُني الفريق الأول لكرة القدم بالعميد بهزيمتين متتاليتين أمام الشباب والقادسية، ليتذيل ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون نقاط، فيما يملك سكر القصيم نقطتين من التعادل أمام الأهلي والحزم.