التعاون فرصة الاتحاد لتصحيح أوضاعه

المواطن - مروة نبيل

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مشوار تصحيح الأوضاع، يوم الخميس، عندما يواجه التعاون في الجولة الثالثة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم تكن بداية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد موفقة على الإطلاق مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، حيث خسر لقب السوبر السعودي أمام الهلال، وتعادل إيجابيًا مع الوصل الإماراتي في ذهاب دور الـ32 من كأس العرب للأندية الأبطال.

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لهزيمتين متتاليتين في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الشباب بهدف دون رد، والقادسية بثلاثية نظيفة، ليطيح مجلس إدارة العميد بالمدرب رامون دياز، ويُعين بندر باصريح بدلًا منه بشكل مؤقت.

وبعد هزيمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام الشباب، أقام العميد معسكرًا خارجيًا في أبوظبي، أملًا في تصحيح الأوضاع، ولكن جاءت الخسارة الثانية أمام القادسية، وتذيل ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتُنهي مهمة دياز مبكرًا.

وتأمل الجماهير الاتحادية أن تكون مباراة الاتحاد والتعاون، بداية عودة الفريق الأول لكرة القدم إلى الانتصارات، وتصحيح أوضاع العميد في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ واحتلال مركز متقدم.