التعاون يضم هاويًا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي التعاون تعاقده مع اللاعب عبدالله آل عراف، حارس مرمى نادي الوحدة السابق، كصفقة انتقال حر.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي التعاون على “تويتر” أن اللاعب عبدالله آل عراف انضم إلى نادي التعاون كلاعب هاوٍ، حيث يبلغ من العمر 23 عامًا.

وتمت مراسم توقيع آل عراف على عقد الانضمام لنادي التعاون تحت أنظار عبدالعزيز الروضان أمين عام نادي التعاون.

سيواجه التعاون، نادي الحزم في الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس المقبل.