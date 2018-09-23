التعليم الأهلي بجدة يحدد موقف المدرسين من تمديد إجازة اليوم الوطني

المواطن - جدة

أكد مكتب التعليم الأهلي في جدة أن تمديد إجازة اليوم الوطني بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين تشمل كل منسوبي المدارس الأهلية والأجنبية.

وقال المكتب في بيان مقتضب : شكرًا لخادم الحرمين الشريفين تمديد الإجازة، وهي لكل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في التعليم الحكومي والأهلي والعالمي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجه بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14 / 1 / 1440هـ الموافق 24 سبتمبر 2018م إضافة إلى اليوم الأحد.

وفي وقت سابق اليوم أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أن قرار تمديد إجازة اليوم الوطني تشمل القطاع الخاص إضافة إلى موظفي الدولة.

وقال الراجحي: تنفيذاً للأمر الملكي الكريم بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14 / 1 / 1440هـ الموافق 24 سبتمبر 2018م، فإن الأمر الملكي يشمل أيضًا العاملين في ⁧‫القطاع الخاص‬⁩.