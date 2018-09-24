التعليم تعلن عدد المبتعثين للحصول على درجات أكاديمية عليا

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم اليوم عدد السعوديين المبتعثين من الجامعات للحصول على درجات أكاديمية عليا حيث احتلت جامعة الملك سعود المرتبة الأولى.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي : بناءً على ما نشر مؤخراً من تعليقات أو مقالات حول نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، يسر الوزارة أن تنشر هذه الإحصائية حول عدد السعوديين المبتعثين من الجامعات للحصول على درجات أكاديمية عليا.