التعليم تكشف عن عدد الطلاب للعام الدراسي ١٤٤٠هـ

المواطن - الرياض

كشفت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، عن عدد طلاب التعليم العام للعام الدراسي ١٤٤٠هـ.

وقالت الوزارة إنه ”وفقًا لإحصاءات وزارة التعليم، بلغ عدد طلاب التعليم العام للعام الدراسي ١٤٤٠هـ، ٥.٩٨٦.٤١٤ في مدارس التعليم العام للبنين والبنات”.

كما نشرت وزارة التعليم إنفوجرافيك يتضمن إحصائية بعدد الطلاب في التعلم الأهلي والتعليم الأجنبي، والتعليم الحكومي، والهيئة الملكية، ومدارس الخارج (حكومي).