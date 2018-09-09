التعلیم تحدد 10 ضوابط لانتقال الكادر التعلیمي إلى العمل الإداري عبر نظام فارس

المواطن - الرياض

حددت وزارة التعلیم 10 ضوابط وشروط لانتقال موظفیھا من الكادر التعلیمي إلى الكادر الإداري عبر نظام فارس، متضمنة أن يتم التقديم خلال فترة محددة من كل عام ھجري تمتد لشھرين.

وشملت الضوابط والشروط أن يكون المتقدم على رأس العمل، وألا تقل مدة خدمته في التعلیم عن ثلاث سنوات، وألا يكون في قضیة قائمة، وأن يتم استقبال الطلب لفترة واحدة من غرة صفر إلى 30 ربیع الأول من كل عام ھجري.

وتضمنت الضوابط والشروط أيضا، حسبما أعلنت وزارة التعليم في تعميم لها، أن يكون النقل على وظیفة إدارية لا تتجاوز مرتبتھا السادسة وتكون من وظائف التشكیلات المدرسیة، وضرورة تقديم إقرار خطي من صاحب الطلب مصدق من جھة العمل يتضمن موافقته على النقل إلى وظیفة إدارية بالمرتبة السادسة وعلى ما يترتب على نقله من نقص في الراتب.

وشددت الضوابط على أھمیة موافقة الرئیس المباشر من صاحب الصلاحیة بالجھة على الاستغناء بدون بديل ودون احتسابه في الاحتیاج العام المقبل، وموافقة الجھة التي سیتم النقل إلیھا في حال تغیرت الجھة، وموافقة صاحب الصلاحیة بالوزارة، مع إرفاق جمیع الأوراق المطلوبة للتحويل.

وتبدأ آلیة التحويل إلى العمل الإداري، بتقديم الطلب عن طريق الخدمة الذاتیة في نظام فارس، مع إرفاق المسوغات، ثم ترسل لصاحب الصلاحیة في الجھة، ومن ثم يتم دراسة الطلب بالوزارة، ويصدر قرار التحويل في حال قبوله بعد موافقة وزارة الخدمة المدنیة، أو يتم الاعتذار لصاحب الطلب في حال عدم وجود وظیفة للنقل.