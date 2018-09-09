التقاعد تحقق التكامل المعلوماتي مع أكثر من 140 جهة حكومية

المواطن - الرياض

حققت المؤسسة العامة للتقاعد تكاملاً معلوماتياً مع أكثر من 140 جهة حكومية بنسبة 100%، مشددة على أهمية التكامل المعلوماتي في بيانات المشتركين وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت مؤسسة التقاعد، في بيان لها، أن هذا التكامل يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع كفاءة التخطيط على مستوى الجهات الحكومية، ورفع وتيرة التنسيق فيما بينها لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، وضمان سرعة الإنجاز في المشروعات والمبادرات.

ورفعت شكرها للجهات الحكومية التي التزمت برفع البيانات الإفرادية لمنسوبيها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالتقاعد،حاثة بقية الجهات على موافاتها بالبيانات الخاصة بالموظفين.

وتتيح البوابة الإلكترونية التي أنشأتها مؤسسة التقاعد للجهات الحكومية رفع البيانات التفصيلية لموظفيها بشكل شهري بما يضمن سلامة قاعدة بيانات ودقتها، ويساعد في تسهيل العمليات الإجرائية المتعلقة بهم فيما بعد التقاعد، فضلاً عن ما يمكن أن تقدمه قاعدة البيانات المتكاملة كأداة تخطيطية لرؤية المؤسسة المستقبلة الخدمية والاستثمارية.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وجّه في وقت سابق الجهات المدنية والعسكرية بموافاة المؤسسة العامة للتقاعد بالبيانات الخاصة بالحسابات الإفرادية للموظفين ممن هم على رأس العمل؛ وذلك من أجل بناء قاعدة بيانات متكاملة وفاعلة.

وتسعى مؤسسة التقاعد إلى تنفيذ عملية التحول لتطوير خدماتها وتعزيز استثماراتها ضمن استراتيجيتها العامة حتى عام 2022 التي تم إعدادها بالتوافق مع رؤية المملكة 2030.