التقنية الحديثة تحسم نتائج اليوم السادس بمهرجان ولي العهد للهجن

المواطن - واس

حسمت مجددًا التقنية الحديثة المستخدمة في مهرجان ولي العهد للهجن المقام في أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف اليوم نتيجة الفائز بالمركز الأول في الشوط الثالث عشر من أشواط الفترة الصباحية بعد دخول جماعي بين شعار كل من محمد عتيق بن زيتون المهيري وحشر بن ظفر الهاجري.

وقررت لجنة التحكيم بعد الرجوع لتقنية ” photo finish ” حصول البكرة “مزيونه ” لمحمد عتيق المهيري على المركز الأول ، بينما نالت “خوف” لحشر الهاجري المركز الثاني.

وخصصت أشواط فترتي اليوم لفئة الثنايا بكار وقعدان بمعدل 12 شوط مفتوح ، بمعدل 10 أشواط مفتوحة و22 شوط عام.

وحققت البكرة “دلما” لهجن الرئاسة أسرع وصول لخط النهاية بمقدار 9 دقائق و 34 ثانية.

وكانت نتائج المركز الأول في أشواط الفترة الصباحية على النحو التالي :

الشوط 1 :(سمحة) لهجن الرئاسة.

الشوط 2 :(دابان) لهجن الرئاسة.

الشوط 3 :(دلما) لهجن الرئاسة.

الشوط 4: (متعب) لهجن الرئاسة.

الشوط 5 (وهيلة) لمحمد عتيق زيتون المهيري.

الشوط 6: (الجذاب) لمزيد سمير الشمري.

الشوط 7: (كرامة) لحمد سعيد البريص.

الشوط 8: (الفايز) ليزيد محمد بن شفلوت.

الشوط 9: (الوثبة) لمحمد عتيق بن زيتون المهيري.

الشوط 10 :(سياف) لسهيل سالم العامري.

الشوط 11 :(صوغة) لسعيد مظفر العامري.

الشوط 12 :(مرعوش) لسعيد مظفر العامري.

الشوط 13:( مزيونة ) لمحمد عتيق بن زيتون المهيري.

الشوط 14 (نهاب ) لمحمد عتيق بن زيتون المهيري.

الشوط 15 :(شوق) لعبدالله صالح المري.

الشوط 16 :(مهند) لعبد الهادي راشد المري.

الشوط 17 :(قوافي) لراشد طالب بن شريم.

الشوط 18 :(شاهين) لراشد طالب بن شريم.

الشوط 19:(معزة) لـ لاهوم راشد المري.

الشوط 20 ..(عنيد) لعلي راشد بن راية.

الشوط 21:(بشاير) لـ لاهوم راشد المري.

الشوط 22 :(صايب) لمحمد سعد آل صافية.