التميمي يرأس الاجتماع الأول لمنظمة RSOO

المواطن -الرياض

يرأس رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي، يوم الاثنين المقبل الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للمنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA-RSOO وذلك بمشاركة رؤساء هيئات الطيران المدني بالدول الأعضاء والمكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو والمنظمة العربية للطيران المدني، وذلك بمدينة الرياض.

يأتي ذلك بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني في وقت سابق عن اختيار مدينة الرياض مقراً رئيسياً للمنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويناقش الاجتماع السبل التي تؤدي إلى تعزيز استخدام الطيران المدني وتطويره بصورة آمنة وفعّالة داخل الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها، وتطوير المواد الإرشادية وإجراء الدراسات والتدريب والاستشارات، ومساعدة الدول الأعضاء على تطوير وتنفيذ برنامج الدولة للسلامة، بالإضافة إلى مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها المتعلقة بمراقبة السلامة الجوية بموجب اتفاقية شيكاغو ومرفقاتها وغيرها من الإجراءات والمقتضيات المتعلقة بالسلامة الجوية.

وصرّح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بأن استضافة المملكة العربية السعودية لمقر المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يؤكد ريادة المملكة في مجال الطيران المدني، نظراً للدعم الكبير الذي يلقاه قطاع الطيران المدني من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله-.

وأضاف: يأتي ذلك ضمن المبادرات التي تقدمها المملكة العربية السعودية على الصعيد الإقليمي والدولي للإسهام في دعم وتطوير سلامة الطيران وتنفيذ أفضل الممارسات في مجال صناعة الطيران المدني، والإسهام في تبادل الخبرات بين المختصين، وتقديم التسهيلات التقنية في مجال الطيران المدني للقيام بمهام التدقيق والتفتيش المطلوب لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة وأمن الطيران عطفا على أن المنظمة تعزز استخدام الطيران المدني والعمل على تطويره بصورة آمنة وفعالة داخل الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها.

وكشف التميمي أن المنظمة تسهم في توفير توسيع نطاق برنامج التدريب الحكومي للمفتش في مجال السلامة الجوية بهدف زيادة المعرفة والمؤهلات التقنية للمفتشين الوطنيين، ووضع وتنفيذ برنامج تدريبي إقليمي يعزز المهارات والمعرفة التقنية اللازمة لموظفي الطيران المدني في الدول الأعضاء للمنظمة.