التوترات التجارية تخفض أسعار الذهب وترفع الدولار

المواطن - متابعة

انخفضت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي يوم الاثنين، إذ ساهمت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في دعم الدولار وهبوط اليوان.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1193.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:22 بتوقيت جرينتش، منخفضًا صوب أقل مستوى في 19 شهرًا الذي سجله الشهر الماضي عند 1159.96 دولار.

وتراجع الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.1 بالمائة إلى 1199 دولارًا للأوقية.

وهوى الذهب أكثر من 12 بالمائة من المستوى المرتفع الذي بلغه في أبريل عند 1365.23 دولار للأوقية، مع هبوط قيمة اليوان عشرة بالمائة أمام الدولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.6 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 14.19 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.9 بالمائة إلى 785.70 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 983.20 دولار للأوقية.