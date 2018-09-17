التوترات التجارية تنعش أسعار الذهب

المواطن - متابعة
انتعشت أسعار الذهب في تعاملات اليوم وسط تصاعد التوترات التجارية الصينية الأمريكية واحتمالات رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مجدداً.
وارتفعت أسعار التعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2 بالمئة لتصل إلى 1195.83 دولار للأونصة، فيما هبطت عقود الذهب الأمريكية للتعاملات الآجلة بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 1199.80 دولار.
في حين ارتفعت أسعار الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.08 دولار.
كما صعد البلاتين 0.3 بالمئة مسجلا 793.90 دولار.
مختارات
48 ساعة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن .. التسجيل مستمر عبر هذا الرابط
عروض WWE في المملكة ستشهد عودة هذا النجم التاريخي