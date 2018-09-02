الثعلب جيسوس .. صاحب الغنيمة الأكبر

المواطن - محمد سمعة

قدم المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال أداءً أكثر من رائع مع فريقه، في مباراة الفيحاء حيث تغلب الهلال في اللقاء وفاز بهدف دون رد.

ونجح المدرب جيسوس في اجتياز الاختبار الأول بنجاح في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، كما قدم المدرب البرتغالي أوراق اعتماده وأرسل بعض الطمأنينة للجماهير الهلالية حول قدرة الفريق على المنافسة والتتويج بالبطولات في الموسم الحالي 2018-2019.

وبعد فوز الهلال بهدف دون رد، حيث نجح الزعيم في أخذ النقاط الثلاث والخروج بشباك نظيفة، مما يدل على المجهود الكبير والذي يبذله جيسوس مع لاعبيه من أجل تطوير قدراتهم الهجومية والدفاعية.

وستكون المباراة المقبلة لنادي الهلال ضد نادي الرائد في الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي يوم 14 سبتمبر الجاري.

ويسعى جيسوس لقيادة الهلال للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين للموسم الثالث على التوالي، كما يأمل المدرب البرتغالي كذلك في قيادة الزعيم للفوز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجديد.

سافر اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز من المملكة إلى تركيا، وذلك من أجل إنهاء كافة متعلقاته في مدينة إسطنبول ثم العودة والانتظام في تدريبات الزعيم.

ويذكر أن بافيتمبي جوميز كان انضم إلى الهلال في صيف العام الحالي قادمًا من نادي جالطة سراي التركي.

كما نجح الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية كذلك في التعاقد مع اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري من صفوف نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة.