الجابر يُسلم جمهور بيرو جائزة The Best من فيفا

المواطن - محمد سمعه

نالت بعض الجماهير البيروفية، لقب الجماهير الأفضل من فيفا خلال حفل توزيع الجوائز والمُقام حاليًّا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في بريطانيا.

وسلم الجائزة للجماهير البيروفية النجم سامي الجابر أسطورة نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، والرئيس السابق لنادي الهلال.

يذكر أن الجماهير البيروفية كانت شجعت منتخب بلادها بشكل رائع خلال كأس العالم 2018، بعد العودة للبطولة المونديالية بعد غياب دام 32 عامًا منذ التواجد في بطولة كأس العالم عام 1986 في المكسيك.

وكان منتخب بيرو ودع بطولة كأس العالم في روسيا، من الدور الأول.