الجبال: الدفاع ليس هدفنا.. ونطمح في حصد نقاط مباراة الهلال

المواطن - مروة نبيل

أكد التونسي فتحي الجبال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، أنه يسعى لتقديم مباراة كبيرة أمام الهلال وحصد نقاط اللقاء الثلاثة.

وقال المدرب التونسي فتحي الجبال خلال المؤتمر الصحافي الخاص بلقاء الفتح والهلال، الذي عُقد اليوم الأحد: “نحن نطمح بتقديم مباراة كبيرة تليق باسم نادي الفتح، وعدم التفريط في حصد النقاط”.

وتابع فتحي الجبال تصريحاته قائلًا: “سنلعب بالتكتيك المناسب والدفاع ليس هدفنا، بل سنجعل المنافس يأخذ احتياطاته من الخطوط الأمامية بالنسبة لنا، فكما أن المباراة هامة للفريق المنافس، فهي هامة جدًّا بالنسبة لنا”.

وعن الوصول إلى المرمى وقلة أهداف الفتح في الدوري، قال الجبال: “لعبنا 3 جولات وسجلنا هدف وهذا ليس جيد بالأرقام، وبالمقابل وصلنا كثيرًا لمرمى المنافس وأضعنا الكثير من الفرص، ولكن نعمل على تحسين الهجوم”.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح نظيره الهلال، مساء يوم غد الاثنين، في افتتاح الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز العاشر في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، من التعادل في الـ3 جولات الماضية، فيما يتصدر الهلال المسابقة المحلية بـ9 نقاط.