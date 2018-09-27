الجبير : لن نسمح لإيران وميليشيا حزب الله بالسيطرة على اليمن

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية عادل الجبير في كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية لن تسمح لإيران وحزب الله بالسيطرة على اليمن.

وأضاف الجبير، أن الرياض ترفض سيطرة إيران وحزب الله على مناطق على الحدود الجنوبية للسعودية، مؤكدًا أن الحوثيين عرقلوا وصول منظمة الصحة العالمية للمناطق المحتاجة في اليمن.

وأشار إلى أن الحوثيين عقدوا 17 اتفاقًا ولم ينفذوا أي وعد منها، مضيفًا أن حل المشكلة في اليمن سياسي، وليس حلًّا عسكريًّا.

وأعلن وزير الخارجية أن الحوثيين لهم الحق أن يكونوا جزءًا من العملية السياسية في اليمن، وليس السيطرة عليها.

وأضاف: “نأمل أن يسهم الضغط العسكري على الحوثيين بدفعهم للحوار”.

وحول أزمة سوريا، ذكر الجبير أن الوضع السوري مأساوي، وكان يمكن أن ينتهي بشكل أسرع عند نشوب الأزمة.

وألمح إلى أن تدخل روسيا غيّر التوازن العسكري على الأرض، مشددًا على أن الحل في سوريا يرتكز على مقررات جنيف.