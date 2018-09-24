الجبير يبحث مع نظيره الإماراتي أبرز المستجدات إقليمياً ودولياً

الجبير يبحث مع نظيره الإماراتي أبرز المستجدات إقليمياً ودولياً

2018/09/24
الساعة 11:36 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير في مقر إقامته بنيويورك اليوم، صاحب السمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأبرز المستجدات إقليمياً ودولياً.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي، والقنصل العام للمملكة العربية السعودية في نيويورك خالد بن محمد الشريف.


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