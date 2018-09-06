الجراحة تُنهي معاناة نجم الشباب الصغير من الصليبي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الشباب نجاح العملية الجراحية للاعبه الشاب عبد الهادي القحطاني، لاعب فريق ناشئي الليث، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال الفترة الأخيرة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الشباب على “تويتر” أن عملية الرباط الصليبي نجحت بالنسبة للاعب عبد الهادي القحطاني، وسيبدأ اللاعب في تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي للعودة لناشئي الليث خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى غاب اللاعب ناصر الشمراني مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالشباب عن تدريبات الفريق بالأمس وذلك بسبب إصابته بالإنفلونزا.

سيواجه الشباب في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فريق الفيحاء يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من سبتمبر الجاري.

فاز الشباب في الجولة الأولى من المسابقة على نادي الاتحاد بهدف دون رد في الرياض.