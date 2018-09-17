الجمارك تمنع عبور إرساليات الترانزيت غير المحمولة بحاويات محكمة الإغلاق

المواطن - واس

أوضحت الجمارك السعودية أنه ابتداءً من الأحد 20 محرم 1440هـ الموافق30 سبتمبر 2018م ستمنع عبور أي إرسالية ترد إلى المملكة بقصد المرور عبر أراضيها “ترانزيت” ما لم تكن هذه الإرسالية محمولة داخل حاوية مُحكمة الإغلاق باستثناء الإرساليات التي يتعّذر وضعها في الحاويات أو التي تزيد أبعادها أطوال وحجم الحاوية كإرساليات المعدات الثقيلة ولفات الحديد وغيرها.

ودعت منافذها الجمركية إلى العمل بهذا الإجراء على إرساليات التبغ ومشتقاته الواردة “ترانزيت” والذي كان مقتصرًا عليها خلال الفترة الماضية.

وتأتي هذا الإجراءات والضوابط سعيًا من الجمارك السعودية لإحكام الرقابة الجمركية على جميع ما يرد إلى المملكة من إرساليات، ومن ذلك البضائع المقلدة والمغشوشة، حيث سيضمن هذا الإجراء عدم تسرب البضائع التي ترد إلى المملكة بقصد العبور “ترانزيت”.