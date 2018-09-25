الجماهير السعودية: إلا تركي آل الشيخ

المواطن - مروة نبيل

لقي تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، دعمًا كبيرًا من الجماهير والإعلاميين السعوديين، بعد الهجوم الذي تعرض له من قبل جماهير النادي الأهلي المصري خلال مباراة حوريا الغيني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ودشنت الجماهير السعودية هاشتاق إلا تركي آل الشيخ عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، للتعبير عن استيائها الشديد من الهجوم الذي تعرض له رئيس الهيئة العامة للرياضة من جماهير الأهلي ولدعمه في قرار وقف الاستثمار في مصر.

وكان حساب قناة نادي بيراميدز الرسمي على “تويتر”، قد أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن قرار تركي آل الشيخ بالانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر بشكل نهائي.

وكتب عبد الإله المرحوم: ” لا نصل لهذه الدرجة من البذاءة في الألفاظ التي خرجت من عدد من الجماهير المتهورة، فالرياضة رسالة سامية تجمع ولا تفرق، تركي آل الشيخ أعاد صياغة الرياضة وغير مسارها..”.

وقال حسين الشريف: ” تركي آل الشيخ قيمة رمزية ليس للرياضة السعودية فحسب وإنما للرياضة العربية … وهو رجلها الأول وحامل لواء نهضتها والإساءة له لا نقبلها ولا يقبلها العقلاء في مصر …وإنصاف هذا الرجل أمر واجب على القائمين على الرياضة المصرية فليس هكذا يرد الجميل”.

وتفاعل عادل التويجري مع هاشتاق إلا تركي آل الشيخ قائلًا: ” نختلف ونتفق في الرياضة …. هي كرة قدم في النهاية … لكن الشتم ( الممنهج) … والإساءات ( المتكررة)… تشوه الرياضة المصرية …. وستبقى رأس ابن بلدنا … دائماً مرفوعة ….”.

وتابع وائل النجار: “أفضل قرار اتخذته يا أبا ناصر هو ترك الاستثمار في الرياضة المصرية فأنت أكبر وأرقى من أن تنزل إلى مستوى ما سمعناه من مدرج أكبر ناد في مصر . مكانتك وقدرك يحفظه من يقدر الرجال يا أبا ناصر هم الخاسرون ونحن دوما الرابحون بوجودك”.

وأضاف عدنان جستنية: “مرت ساعات وأيام ولم نر أي موقف من النادي الأهلي المصري ولا من اتحاد الكرة المصري، ولا وزارة الرياضة والشباب على تلك الإساءات التي تعرض لها رمز من رموز الرياضة العربية من بعض جماهير الأهلي المصري بما يثير هذا الصمت علامات استفهام وتعجب لمن أحسن الظن فيهم كثيراً”.

وعلق عبد الله الفقير قائلًا: “الخصخصة والاستثمار نجاح في الرياضة ، الدول المتقدمة كروياً تبحث عن أصحاب المال والفكر لتضيف حضوراً على أنديتهم ، و في مصر ” قلة “عقولهم ” منغلقة ” وبلا أخلاق يرفضون أي تقدم وتطور ، ما تعرض له أبو ناصر دليل ، الشتم والدناءة عنوان للأخلاق وليس للانتصار ..”.

وكتب أبو فارس: “مجدد رياضتنا وباني نهضتها الحديثة . هذا الرجل يستحق من كل رياضي نزيه الشكر والتقدير والاحترام لما قام به ويقوم به من جهود لرفعة رياضة الوطن وتصحيح ما طالها من عبث وفوضى وفساد محلي.. تركي آل الشيخ الله يحفظك ويعافيك يا أبا ناصر”.