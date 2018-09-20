الجماهير الهلالية تحتفل بـ اليوم الوطني 88

المواطن - مروة نبيل

أعدت جماهير الأزرق تيفو مميزا للغاية بمناسبة احتفالات اليوم الوطني 88 خلال مباراة الهلال والباطن المُقامة الآن على ملعب جامعة سعود.

وانطلقت – قبل قليل – مباراة الهلال والباطن على ملعب جامعة سعود، ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان مجلس إدارة الزعيم، قد أعلن عن إقامة احتفالية بين شوطي مباراة الهلال والباطن بمناسبة احتفالات اليوم الوطني 88 على أن تتضمن فقرات متنوعة.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم مباراة الهلال والباطن وهو متصدر جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ6 نقاط، فيما يقع الفريق السماوي في المركز الـ11 بنقطة واحدة.