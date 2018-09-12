الجماهير تتفاعل مع فيلانويفا .. كارلوس أمر 60 ألف نمر

المواطن - مروة نبيل

ناشدت جماهير الاتحاد كافة محبي العميد لحضور مباراته المقبلة أمام القادسية من المدرجات، من أجل مساندة الفريق في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بناء على طلب التشيلي كارولس فيلانويفا الذي حثهم على الحضور بكثافة.

وكان فيلانويفا قد نشر مقطع فيديو قصيرًا، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، اعتذر من خلاله على الأداء السيئ للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وطالبهم بمساندة العميد أمام القادسية.

وأكد فيلانويفا أن صديقه قال له: إن الجماهير لن تحضر، ولكنه راهن على حضورهم بكثافة، وطالب محبي الاتحاد بمساعدته لكسب الرهان، ما دفع الجمهور لتدشين هاشتاق يحمل اسم كارلوس أمر 60 ألف نمر على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال حسن بن نبيل: “رمز الوفاء لن يتكرر في ملاعبنا”، وتابع ريوني الاتحادي: “الموسيقار يثق في جمهور الذهب والجماهير ستكون على الوعد كالعادة.. الدعم والمساندة شعار جمهور الاتحاد”.

وأضاف ريوني الاتحادي: “السبت محد عنده عذر فيلانويفا لا زال محتزم فيكم فرحنا كثير! سبب في بطوله ولي العهد! سبب في بطوله كاس الملك! سبب في قوة الاتحاد! الصبر بدون رواتب وصبره على ظروف النادي عناصريًّا وماديًّا رغم العروض فالصيف في عالم الوفاء، ردنا له سيكون السبت”.

وكتب إبراهيم عسيري: “يا جمهور الذهب كونوا على الوعد”، وتابع عبدالعزيز بن عبدالرحمن: “كارلوس قال لصديقه: أعرف جمهور الاتحاد كثيرًا في عز انكسارنا ملؤوا المدرجات وفي مباراة القادسية سترى ذلك”، وأضاف أبو جود: “فيلانويفا يأمر والنمور يلبون فل يعني فل بإذن الله حاضرين”.

وتابع حمود: “بنا يُراهن ألا يجبُ علينا الحُضور؟ هو من أسعدنا مرارًا وتكرارًا هو من أمتعنا هو من أوفى عندما احتجناه هو ينادينا هو يطلبنا كارلوس يراهن علينا.. املؤوا مدرجات الجوهرة لأجل نادينا ولأجل كارلوس السبت يوم النمور أول انتصارات الدوري بإذن الله دائمًا وأبدا مع الاتحاد”.

وتفاعل عزوز الاتحادي مع هاشتاق كارلوس أمر 60 ألف نمر قائلًا: “كارلوس فيلانويفا: يصنع.. يسجل.. يدعم الجماهير بتذاكر.. يطالبهم بالحضور.. رفض عروضًا كثيرة وجدد مع العميد؛ لأنه الدينمو والمحرك والوفي والمخلص والمحب لهذا الكيان، ، أنت تأمر أمر يا فلانويفا”.