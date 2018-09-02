الجماهير تتلألأ.. وهيئة الرياضة تُحفزها بالجوائز

المواطن - مروة نبيل

انتهت منافسات أولى جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء السبت، بمباراة الأهلي ضد التعاون، وكان الحضور الجماهيري الكبير هو السمة الغالبة في الجولة الافتتاحية التي أُقيمت على مدار ثلاثة أيام.

وعلى عكس الموسمين الماضيين، شهدت الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وسط توقعات باستمرار الحضور الجماهيري المميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وشهدت الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين، حضور 79 ألفاً و100 متفرج، في حين كان الحضور الجماهيري موسم 2016/ 2017، 42 ألفًا و303 مشجعين، وبلغ عدد الجمهور في الجولة الأولى الموسم الماضي 34 ألفًا و900 متفرج.

وأشارت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن متوسط الحضور الجماهيري في المباراة الواحدة بالجولة الأولى هذا الموسم، يصل لـ9887 مشجعًا، مقابل 4985 مشجعًا الموسم الماضي.

ومن جانبها، حفزت الهيئة العامة للرياضة، برئاسة تركي آل الشيخ الجماهير لحضور مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بالسحب بين الشوطين على جوائز “سيارة، وآيفون وكرة المباراة”.

وأجرت الهيئة العامة للرياضة سحوبات على الجوائز في جميع مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الأمر الذي يُساهم في زيادة أعداد الجماهير هذا الموسم.

وفاز في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كل من؛ النصر على أُحد بهدفين لهدف، الهلال على الفيحاء بهدف دون رد، والشباب على الاتحاد بالنتيجة ذاتها.

وتعادل كل من؛ الاتفاق والرائد بهدف لكل فريق، والأهلي والتعاون بنفس النتيجة، وانتهت مباراتا الوحدة والحزم، والقادسية والفتح بالتعادل بدون أهداف، والفيصلي والباطن بهدفين لكل فريق.