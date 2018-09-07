الجماهير تختار شعارات المنتخبات في كأس آسيا 2019

المواطن - مروة نبيل

منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجماهير الفرصة لاختيار شعارات المنتخبات المشاركة في منافسات بطولة كأس آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات، شهر يناير المقبل.

وأطلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مسابقة جماهيرية لإطلاق شعارات الـ24 منتخبًا التي ستظهر على الحافلة الخاصة بهم في بطولة كأس آسيا 2019.

وحفز حساب كأس آسيا 2019 الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية، على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الجماهير للمشاركة في اختيار الشعار الذي سيظهر على حافلة المنتخب في البطولة القارية، بالفوز بجوائز قيمة.

وأشار حساب بطولة كأس آسيا 2019، إلى أن المشاركة في المسابقة يكون عن طريق إرسال الشعار المقترح باللغة الإنجليزية مع هاشتاق AsianCupTeamSlogan، عبر منصات التواصل الرسمية للاتحاد الآسيوي.

ومن المُقرر أن تستمر المسابقة الجماهيرية حتى يوم 30 من شهر سبتمبر الجاري، وسيتم الكشف عن 3 شعارات نهائية لكل منتخب، في الثامن من أكتوبر المقبل، ليختار الجمهور عبر التصويت على موقع الاتحاد الآسيوي الرسمي، الشعار الذي سيتم وضعه على الحافلة.

وتشهد بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات مشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، وتم توزيعهم على 6 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق، يتأهل المتصدر والوصيف إلى منافسات دور الـ16، بجانب أفضل 4 منتخبات تحتل المرتبة الثالثة.

ويقع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على رأس المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019، التي تضم كلًا من كوريا الشمالية، ولبنان، وقطر.

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، كان قد أطلق مسابقة مماثلة قبل نهائيات كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا، واختار جمهور الأخضر “فرسان الصحراء” كشعار للمنتخب السعودي في المونديال.