الجماهير تختار عموري الهلال كأفضل لاعبي الجولة الثانية

المواطن - طارق سعد

طار النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري)، نجم وسط الهلال، بجائزة أفضلية الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في استفتاء جماهيري لمالكة الحقوق التلفزيونية للكرة السعودية قنوات “دوري بلس”.

وتصدر عموري التصويت بنسبة 48% متقدمًا على المغربي نور الدين مرابط نجم النصر الذي حل ثانيًا بنسبة 47%، في الاستفتاء الذي شارك فيه حوالي 270 ألف مُصوّت من عشاق الكرة السعودية.

يُذكر أن القائمة ضمت أيضًا بوديسكو من الشباب وفخر الدين بن يوسف من الاتفاق وحسين المقهوي من الأهلي وبيسمارك من القادسية.