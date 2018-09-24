الجوازات تحتفل بيوم الوطن وتوزع الهدايا على المسافرين بالمطار

الجوازات تحتفل بيوم الوطن وتوزع الهدايا على المسافرين بالمطار

2018/09/24
الساعة 3:23 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

احتفلت إدارات المديرية العامة للجوازات بمختلف المنافذ والمطارات باليوم الوطني الـ 88 للمملكة بإقامة العديد من الفعاليات وتوزيع الحلوى والأعلام والهدايا التذكارية على الركاب المسافرين على الرحلات الدولية والداخلية واستقبالهم وتوديعهم بالورود .

وأعدت إدارات الجوازات لوحات تحمل عبارات وطنية إلى جانب الأعلام وعرض المواد الإعلامية عن اليوم الوطني من خلال الشاشات الإرشادية بصالات المراجعين.


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