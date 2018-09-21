الجوازات تشارك المسافرين عبر المنافذ احتفالات اليوم الوطني الـ88 للمملكة

المواطن - عبدالملك آل سميح - الرياض

تنظم المديرية العامة للجوازات مجموعة من الفعاليات ضمن احتفالات المديرية باليوم الوطني الـ88 للمملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات، المقدم بدر القريني، لـ”المواطن” أن الجوازات على أهبة الاستعداد لاستقبال المسافرين القادمين والمغادرين بجميع مطارات ومنافذ المملكة وفي جميع إدارات الجوازات لإنهاء الإجراءات اللازمة بكل سهولة ويسر.

وأضاف القريني- خلال حفل تدشين المركز الإعلامي الموحد لليوم الوطني الـ88 أمس الخميس- أن هناك فعاليات ومفاجآت في المنافذ البرية والجوية والبحرية وفي إدارات جوازات المناطق احتفالًا باليوم الوطني للمملكة.

من جهة أخرى ، أشار القريني إلى أن الجوازات تقدم باقة من الخدمات الإلكترونية، ومن ضمنها باقة إدارة التفاويض التي تتيح لمن يدخل منصة أبشر تفويض من يراه في 21 خدمة تقدمها الجوازات دون المرور بأي تفاويض ورقية.

أما عن خدمة “برنت مقيم”، فهي تتيح لأي جهة حكومية طلب معلومات (برنت) عن أي مقيم، حيث يتم إعطاء صاحب العمل اسم مستخدم (يوزر نيم) أو رقم مرجعي، والذي بدوره يقوم بإعطائه للجهة المتقدمة بالطلب، وبالتالي يتم من خلاله الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة به.