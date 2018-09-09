الجوازات تُطلق مقيم برنت وهذه أهدافها

المواطن - الرياض

أكدت الجوازات، مساء اليوم الأحد، أنه الآن أصبح بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة مقيم برنت عبر منصة أبشر أعمال لطلب تقرير عن أحد المقيمين العاملين بالمنشأة.

وأوضحت الجوازات، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن خدمة مقيم برنت تُمكن صاحب العمل من إصدار تقرير عن المقيمين العاملين لديه لتقديمه إلى الجهات الرسمية عند طلبه.

ولفتت إلى أن التقرير يحتوي على البيانات الشخصية الأساسية ومعلومات الجواز ومعلومات التأشيرات للمقيم، وأيضًا معلومات التابعين ومعلومات المركبات.