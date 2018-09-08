الجيش اليمني يتقدم في الجوف ويستعيد مناطق في خب والشعف

الجيش اليمني يتقدم في الجوف ويستعيد مناطق في خب والشعف

2018/09/08
الساعة 11:25 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أعلن الجيش اليمني تحقيقه تقدمًا في معاركه ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في شمالي محافظة ‏الجوف.‏

وقال مصدر عسكري يمني:” إن القوات اليمنية استعادت عددًا من المواقع المهمة في عمق وادي ‏سَلبه ‏وصولاً إلى منطقة يعاره وقرية آل أبو عشال في مديرية خب والشعف شمالي المحافظة”. ‏

وجاء التقدم، وفقًا للمصدر في تصريح نقله موقع ( سبتمبر نت ) التابع للقوات المسلحة اليمنية ‏إثر هجوم خاطف لقوات الجيش مسنودًا بطيران الأباتشي التابعة للتحالف العربي على ‏مواقع ‏تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية بمديرية خب الشعف.‏

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة ‏من إيران، إلى جانب ‏خسائر أخرى في آلياتها القتالية.‏

 


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