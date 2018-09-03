الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في تعز ويقتل ويصيب عدداً من الانقلابيين

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في تعز ويقتل ويصيب عدداً من الانقلابيين

2018/09/03
الساعة 10:19 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حرر الجيش اليمني اليوم مناطق جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية ماوية جنوبي شرق محافظة تعز وسط اليمن.

وأكد مصدر عسكري وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن وحدات من الجيش الوطني اليمني شنت هجومًا عنيفًا على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية جنوب مديرية ماوية، وتمكنت من تحرير منطقتي المهانة والخرابة.

وأشار المصدر إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم في تلك المناطق بالفرار.


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