الجيش اليمني يحسم معركة الكيلو 16 ويقتحم جامعة الحديدة

المواطن - متابعة

تمكن الجيش اليمني، أمس الخميس، من سحق الميليشيات الانقلابية، وحسم معركة كيلو 16 شرق الحديدة، وتمكن من السيطرة عليه. كما اقتحم جامعة الحديدة التي حولتها ميليشيات الحوثي إلى ثكنة عسكرية.

وأكد وليد القديمي وكيل أول محافظة الحديدة أن الجيش الوطني اقتحم جامعة الحديدة الواقعة جنوب غرب المدينة، وقال إن عملية الاقتحام جرت مساء الخميس من الجهة الغربية، وتدور اشتباكات عنيفة داخل حرم الجامعة التي حولتها ميليشيات الحوثي إلى ثكنة عسكرية، واتخذت من كلية الآداب مركزًا قياديًا لإدارة عملياتها العسكرية.

كما أوضح أن الأحياء الجنوبية القريبة من الجامعة وجوار مبنى هيئة تطوير تهامة، تشهد اشتباكات عنيفة وسط تقدم للجيش الوطني.

وكان الجيش قام في وقت سابق الخميس بتمشيط للمنطقة القريبة من “الكيلو 16” بحثاً عن الفارين من الميليشيات الحوثية.

كما أفشلت قوات الجيش بإسناد من التحالف عملية تسلل في الجبهة الجنوبية للكيلو 16، حاولت الميليشيات الحوثية من خلالها إعاقة تقدم الجيش إلى مدينة الحديدة.

إلى ذلك، اعترفت قيادة ميليشيات الحوثي الأربعاء بمقتل قائدين عسكريين تابعين لها في جبهة الساحل الغربي.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للميليشيات أن اللواء محمد عبد الملك صالح عاطف قائد ما يسمى اللواء 140، واللواء علي صلاح محمد القيري قائد ما يسمى اللواء 190للدفاع الجوي قتلا في جبهة الساحل الغربي جنوب الحديدة.

واعترفت الميليشيات بأن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية نفذا عملية عسكرية واسعة، وصفتها الميليشيات بأنها واحدة من أكبر العمليات التي نفذت في جبهة الساحل الغربي تحت غطاء جوي كثيف دعمت به مقاتلات تحالف دعم الشرعية ومروحيات الأباتشي الهجوم بأكثر من 50 غارة.

وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش سيطرت بشكل كامل على دوار مطاحن البحر الأحمر، وبداية شارع الخمسين، ومنطقة مصانع إخوان ثابت، وشارع صنعاء من دوار المطاحن إلى مثلث “كيلو 16” شرق المدينة.