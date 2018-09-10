الجيش اليمني يستعيد سلاسل جبلية في جبهة البقع بصعدة

استعادت قوات الجيش اليمني سلسلة جبال أضياق وجبال محجوبة في جبهة البقع شمالي محافظة صعدة.
وقال قائد لواء العاصفة العميد خالد معروف: إن وحدات من الجيش أحكمت سيطرتها على جميع السلاسل الجبلية المطلة على مزارع آل شجعان عقب معارك ضارية خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأضاف العميد معروف، في تصريح نقله موقع “سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن المعارك المستمرة بين الجانبين كبدت الميليشيا عشرات القتلى والجرحى فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.
وفي مديرية كتاف بذات المحافظة، قال مصدر عسكري: إن قوات الجيش باتت على بعد 10 كيلومترات من مركز المديرية.
وجاء التقدم بعد أن فرض الجيش اليمني، سيطرته على مواقع جديدة في وادي أبو جبارة والسلاسل الجبلية المحيطة، بعد معارك عنيفة سقط فيها العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، طبقاً لمصدر ميداني.