الجيش اليمني يستعيد سلاسل جبلية في جبهة البقع بصعدة

المواطن - الرياض

استعادت قوات الجيش اليمني ‏سلسلة جبال أضياق وجبال محجوبة في جبهة ‏البقع ‏شمالي محافظة صعدة.

وقال قائد لواء العاصفة العميد خالد معروف: إن ‏وحدات من الجيش أحكمت سيطرتها على ‏جميع ‏السلاسل الجبلية المطلة على مزارع آل شجعان ‏عقب معارك ضارية خاضتها مع ‏ميليشيا الحوثي ‏الانقلابية.

وأضاف العميد معروف، في تصريح نقله موقع “سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن المعارك المستمرة بين ‏الجانبين كبدت الميليشيا عشرات القتلى ‏والجرحى ‏فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من ‏الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وفي مديرية كتاف بذات المحافظة، قال مصدر عسكري: إن قوات الجيش باتت على بعد 10 ‏كيلومترات من مركز المديرية.

وجاء التقدم بعد أن فرض الجيش اليمني، سيطرته على مواقع جديدة في وادي أبو جبارة ‏والسلاسل الجبلية المحيطة، بعد ‏معارك عنيفة سقط فيها العشرات من عناصر الميليشيات بين ‏قتيل وجريح، طبقاً لمصدر ميداني.