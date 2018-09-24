الجيش اليمني يسيطر على تحصينات لميليشيا الحوثي جنوب الحديدة

الجيش اليمني يسيطر على تحصينات لميليشيا الحوثي جنوب الحديدة

2018/09/24
الساعة 10:40 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1710
0
طباعة
المواطن - الرياض

سيطرت قوات من الجيش اليمني، على تحصينات لميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية التحيتا ‏جنوب مدينة الحديدة عقب عملية تمشيط واسعة.‏

وقالت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، إن قوات تابعة لها فرضت سيطرتها على ‏تحصينات للميليشيا عقب تمشيطها عددا للمزارع غرب مدينة التحيتا.‏

وأشارت الألوية في بيان، نشره مركزها الإعلامي، إلى مقتل العشرات من الميليشيا المدعومة ‏من إيران، خلال عملية تمشيط المزارع المجاورة لمدينة التحيتا من الجهة الغربية للمدينة.‏

وأضاف البيان أن قوات الجيش طردت المليشيا من المنازل التي تحصنت فيها وحولتها إلى ‏ثكنات عسكرية.‏

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم