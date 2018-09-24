الجيش اليمني يسيطر على تحصينات لميليشيا الحوثي جنوب الحديدة

المواطن - الرياض
سيطرت قوات من الجيش اليمني، على تحصينات لميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية التحيتا جنوب مدينة الحديدة عقب عملية تمشيط واسعة.
وقالت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، إن قوات تابعة لها فرضت سيطرتها على تحصينات للميليشيا عقب تمشيطها عددا للمزارع غرب مدينة التحيتا.
وأشارت الألوية في بيان، نشره مركزها الإعلامي، إلى مقتل العشرات من الميليشيا المدعومة من إيران، خلال عملية تمشيط المزارع المجاورة لمدينة التحيتا من الجهة الغربية للمدينة.
وأضاف البيان أن قوات الجيش طردت المليشيا من المنازل التي تحصنت فيها وحولتها إلى ثكنات عسكرية.
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