الجيش اليمني يسيطر على تحصينات لميليشيا الحوثي جنوب الحديدة

المواطن - الرياض

سيطرت قوات من الجيش اليمني، على تحصينات لميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية التحيتا ‏جنوب مدينة الحديدة عقب عملية تمشيط واسعة.‏

وقالت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، إن قوات تابعة لها فرضت سيطرتها على ‏تحصينات للميليشيا عقب تمشيطها عددا للمزارع غرب مدينة التحيتا.‏

وأشارت الألوية في بيان، نشره مركزها الإعلامي، إلى مقتل العشرات من الميليشيا المدعومة ‏من إيران، خلال عملية تمشيط المزارع المجاورة لمدينة التحيتا من الجهة الغربية للمدينة.‏

وأضاف البيان أن قوات الجيش طردت المليشيا من المنازل التي تحصنت فيها وحولتها إلى ‏ثكنات عسكرية.‏