الجيش اليمني يسيطر على خط دولي مهم بين منفذ علب ومعقل الانقلابيين

المواطن - واس

سيطر الجيش اليمني مسنودًا بقوات التحالف العربي اليوم، على الخط الدولي الذي يربط بين منفذ علب ومدينة صعدة اليمنية، معقل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد عزيز الخطابي، إن الجيش الوطني اليمني حرر مواقع جديدة من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية بينها جبل الجبادي بمنطقة ذات الجعادن المطلة على مركز مديرية باقم من الجهة الشمالية الغربية بمحافظة صعدة، بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها المليشيات الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأشار في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إلى أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش اليمني تواصل انتزاع الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية بكثافة في جبل الجبادي ومنطقة ذات الجعادن، قبل أن تلوذ بالفرار تحت نيران الجيش الوطني ومقاتلات التحالف العربي.