الجيش اليمني يسيطر على منطقة عفار بالكامل في البيضاء

المواطن - متابعة
أحرزت قوات الجيش اليمني، تقدماً ميدانياً في محافظة البيضاء، وسط البلاد، عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن التقدم المحقق جاء بعد هجوم مباغت شنه الجيش على مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيا في جبهة قانية شمالي شرق محافظة البيضاء وسط البلاد.
وذكر المصدر في تصريح نقله موقع / سبتمبر نت/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش فرضت سيطرتها على أولى النقاط في منطقة عفار وتأمين منطقة اليسبل بالكامل.
وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية وأسر عدد منهم فيما لاذ آخرون بالفرار.
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