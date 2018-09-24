الجيش اليمني يسيطر على منطقة عفار بالكامل في البيضاء

المواطن - متابعة

أحرزت قوات الجيش اليمني، تقدماً ميدانياً في محافظة البيضاء، وسط البلاد، عقب معارك ‏ضارية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن التقدم المحقق جاء بعد هجوم مباغت شنه الجيش على مواقع ‏كانت تتمركز فيها الميليشيا في جبهة قانية شمالي شرق محافظة البيضاء وسط البلاد.‏

وذكر المصدر في تصريح نقله موقع / سبتمبر نت/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات ‏الجيش فرضت سيطرتها على أولى النقاط في منطقة عفار وتأمين منطقة اليسبل بالكامل.‏

وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية وأسر ‏عدد منهم فيما لاذ آخرون بالفرار.‏