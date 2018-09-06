الحافظ يُلامس العشب الأخضر

المواطن - محمد سمعه

قرر الجهاز الفني لنادي الهلال، بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس إشراك المدافع عبدالله الحافظ في تدريبات الزعيم وذلك بعد شفائه من الإصابة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال على تويتر أن الجهاز الفني للزعيم بدأ في إشراك اللاعب عبد الله الحافظ في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي بعد فراغه من البرنامج التأهيلي.

جدير بالذكر أن نادي الهلال سيخوض مباراة ودية أمام نادي الفيصلي اليوم في تمام السابعة مساء استعدادًا لمواجهة الرائد في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الهلال قد فاز في الجولة الأولى على نادي الفيحاء بهدف دون رد سجله اللاعب محمد إبراهيم كنو من ركلة جزاء.