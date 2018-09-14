الحبيب أحدثهم.. تعرف على مسجلي الأهداف الألفية في الدوري

المواطن - مروة نبيل

شهدت الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تسجيل الهدف رقم 5000 في تاريخ المسابقة المحلية عن طريق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، حسن الحبيب.

وشارك حسن الحبيب في الدقيقة 64 من أحداث مباراة الاتفاق والباطن، لينجح بعد 4 دقائق فقط من دخوله إلى الملعب من هز الشباك؛ وإحراز الهدف رقم 5000 في تاريخ بطولة دوري المحترفين.

وانطلقت منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008/ 2009، وسجل عبد العزيز اليوسف نجم الشباب السابق والمجزل الحالي، الهدف رقم 1000 في شباك الفيصلي موسم 2010/ 2011، خلال فترة لعبه مع الليوث.

وتمكن لاعب نادي التعاون، الغيني ثيرنو باه، من تسجيل الهدف رقم 2000 في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، في شباك الاتحاد موسم 2012/ 2013، وبعد موسمين، سجل لاعب نجران، البرازيلي جادسون سانتوس الهدف الـ3000 خلال مباراة هجر.

وسجل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السابق والشباب الحالي، ناصر الشمراني الهدف رقم 4000 في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، في شباك الفيصلي موسم 2016/ 2017، وذلك خلال فترة لعبه في صفوف الزعيم.