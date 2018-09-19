الحرس الوطني يطلق الدفعة الثانية من برنامج تطوير مساعد طبيب الأسنان

المواطن - الرياض

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ممثلة بإدارة التدريب والتطوير، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالدفعة الثانية من (برنامج تطوير مساعد طبيب الأسنان)، لخريجي وخريجات دبلوم مساعد طبيب الأسنان، من خلال برنامج توطين الوظائف الصحية، ويشمل البرنامج دورة لغة إنجليزية مكثفة، بالإضافة إلى دروس علمية متخصصة وتدريب عملي كمساعد طبيب أسنان، واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

مدة البرنامج:

– 12 شهرًا.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- شهادة دبلوم مساعد طبيب أسنان.

3- ألا يقل التقدير عن (جيد).

4- اجتياز المقابلة الشخصية.

5- اجتياز الفحص الطبي.

مميزات البرنامج:

– راتب شهري.

– فرصة للحصول على وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بعد اجتياز البرنامج بنجاح.

الأوراق المطلوبة:

1- السيرة الذاتية.

2- صورة من إثبات الهوية.

3- صورة من شهادة الدبلوم.

4- صورة من السجل الأكاديمي.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء 09/ 01/ 1440هـ الموافق 19/ 09/ 2018م ولمدة شهر من تاريخه.

طريقة التقديم:

وعلى الراغبين في التقديم لهذا البرنامج تعبئة نموذج الالتحاق بالبرنامج (اضغط هنا) ووإرساله عبر البريد لإلكتروني: [email protected]