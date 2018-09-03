الحريري يقدم صيغة تشكيل حكومة لا غالب فيها ولا مغلوب

المواطن - متابعة

تسلم رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري صيغة لشكل الحكومة الجديدة.

وأعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن الرئيس عون أبدى ملاحظاته حول الصيغة التي تسلمها، فيما أكد الحريري لدى مغادرته القصر أن الصيغة “مبدئية ولا أحد ينتصر فيها على أحد”، مشددًا على أن الصيغة لم تناقش مع أحد “ولا يملكها أحد إلا الرئيس عون وأنا”. وأكد الحريري أنه سيواصل مشاوراته حول الصيغة الحكومية الجديدة بحسب وكالة الأنباء الوطنية الرسمية.

وبعد لقاء، دام قرابة الساعة قال الحريري للصحافيين : “سلمت الرئيس صيغة حكومية وقد تشاورنا بها، وباتت الصيغة موجودة، وأساسها كما قلت في كل المشاورات، ومع الإعلام، لا أحد ينتصر فيها على أحد، بل إن الحكومة هي حكومة وحدة وطنية يقدم فيها كل الأفرقاء التضحية بشكل ما، وقد انطلقت على هذا الأساس بهذه الصيغة، وإن شاء الله يتم الكلام حولها مع فخامة الرئيس”.

ولم يوافق الرئيس عون على الصيغة المقدمة من الحريري حيث لا يزال هناك حديث عن بعض الأسماء ومشاورات بين الفرقاء.

وعبر الحريري عن تفاؤله بتشكيل الحكومة بقوله: “أنا أتفاءل دائمًا عندما أزور الرئيس لأننا نضع البلد نصب أعيننا ونعمل على أساس مصلحته”.

وأضاف الحريري أن هذه الصيغة تختلف كثيرًا عن الصيغة التي قدمها في الفترة الأولى.