الحزم والتعاون يتعادلان إيجابيًا

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الحزم والتعاون ضمن منافسات الجولة الثانية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

حاول لاعبو الحزم والتعاون فض اشتباك التعادل السلبي في الشوط الأول، ولكن فشلت جميع محاولاتهم، لينتهي بدون أهداف.

وتمكن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، روديلفو ألميدا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 59، وبعد مرور 10 دقائق، نجح لياندري تاوامبا في إحراز هدف التعادل.

وبعد مباراة الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ارتفع رصيد الحزم والتعاون إلى نقطتين، حيث تعادلا في الجولة الأولى أمام الوحدة والأهلي.