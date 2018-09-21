الحزم يحلم بأفضل بداية في دوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضيفًا على نظيره الأهلي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم لتجنب الخسارة أمام الأهلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، لتحقيق أفضل بداية له في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، حيث إنها ستكون المرة الأولى التي يتجنب فيها الخسارة خلال أول 3 جولات من موسم في الدوري السعودي للمحترفين.

ولم يتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم من الفوز في آخر 16 مباراة خاضها في الدوري السعودي للمحترفين، حيث خسر 14 لقاء، وتعادل مرتين، خلال أول جولتين من الموسم الرياضي الحالي أمام الوحدة والتعاون.