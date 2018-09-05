الحصيني: غدًا بداية موسم الجبهة الممطر.. يحظر النوم تحت أديم السماء

المواطن - الرياض

توقع الباحث الفلكي وعضو تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أن تتزامن حالة ممطرة مع بداية فصل الخريف، غدًا الخميس؛ حيث سيكون أول أيام النجم الثاني من نجوم سهيل وهو “الجبهة”.

وأوضح الحصيني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، أن “الجبهة” أيامه 14، وهو أول أنواء الخريف، ويحظر فيه النوم تحت أديم السماء، مُتابعًا: “يعتدل الجو خلاله في الليل ويستمر حارًّا في النهار ومطره نافع، وتغرس فسائل النخيل وشتل الأشجار وتزرع الخضار”.

وأضاف: “يوافق دخول الجبهة حالة ممطرة على أجزاء كل من: مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الباحة، جازان، وتمتد لأجزاء من تبوك، والحدود الشمالية والجوف وحائل وغرب القصيم وأقصى غرب منطقة الرياض غرب الدوادمي وعفيف”.

وأوضح، أن البداية الفعلية لـ”الجبهة” من نهاية الأسبوع الحالي وتستمر لعدة أيام، ويتزامن مع تقدم منخفض جوي ضعيف نحو الأجزاء الشمالية من المملكة مع وجود رطوبة هائلة، تتسبب في تشكل السحب على ارتفاعات مختلفة بعضها رعدي ممطر.

ولفت إلى أن “الأمطار المتوقعة متفاوتة خفيفة إلى متوسطة، وأحيانًا غزيرة مع حبات برد على أجزاء من تلك المناطق، وسط فرصة لتشكل السيول على أجزاء من مكة والمدينة وعسير وجازان”.

ونصح الحصيني بالابتعاد عن مجاري الأودية والتنبيه من الصواعق وشدة الرياح الموافقة للحالة الممطرة مع فرصة غبار.