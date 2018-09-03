الحصيني يتخيل الحالة الممطرة على المملكة خلال الأيام المقبلة

المواطن - الرياض

كشف الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية، عبدالعزيز الحصيني توقعاته لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن: “أول منخفض جوي خريف هذا العام يتوافق مع نهاية الصيف”.

وتابع: “الوضع المتخيل للحالة الممطرة.. البداية الفعلية نهاية الأسبوع وتستمر أيام.. الأمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وأحيانًا غزيرة وحبات برد على أجزاء من الغربية والجنوبية والشمالية وغرب الوسطى مع غبار”.

طقس اليوم

وفي وقت سابق كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس اليوم الاثنين.

وأكدت الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

كما تزداد نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.