الحصيني يحذر من سيول ورياح مغبرة وصواعق

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية، عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار متفاوتة اليوم الخميس وليلة الجمعة.

وأوضح الحصيني في تغريدة له عبر “تويتر” أن الأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر ومن خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وتبوك وتمتد إلى حائل.

وحذر الحصيني من سيول ورياح مغبرة وصواعق.

وفي سياق متصل، أكدت الأحوال الجوية وجود حالة من عدم الاستقرار على عدة مناطق، اليوم الخميس، منها الرياض وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وأبها وجازان.

وفي جازان تشير الأحوال الجوية بحسب ما ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وتستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بمنطقة جازان حتى الساعة الـ11 مساء اليوم الخميس.

وفي عسير، حذرت الأرصاد من الحالة الجوية وهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول، وتنتهي أيضًا في الـ11 مساءً.

وتتعرض الباحة لنفس الأحوال الجوية غير المستقرة، وتضرب مناطق الباحة والمخواة وقلوة والمندق والأجزاء المجاورة.

وبالنسبة إلى مكة، فأكدت الأرصاد أن الحالة الجوية غير المستقرة عبارة عن تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتنتهي في نفس الموعد، فيما تتعرض مناطق الطائف والشفا والهدا وبني سعد والسيل الكبير وعشيرة وشقصان وميسان تمتد إلى العاصمة المقدسة لرياح نشطة مثيرة للأتربة حتى العاشرة مساءً.

والمدينة تتعرض أيضًا إلى الأحوال الجوية غير المستقرة، وتحديدًا مناطق اليتمة والفقرة ومهد الذهب والعلا والعيص وتمتد إلى الأجزاء الساحلية منها والأجزاء المجاورة وتنتهي في الـ11 مساء الخميس.

كما تتعرض تبوك لحالة من الأحوال الجوية غير المستقرة بحسب التنبيه المتقدم الصادر عن الأرصاد، والذي أفاد بأن الحالة تنتهي في الـ11 مساءً، فيما تتعرض الرياض لنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية حتى الساعة التاسعة مساءً.