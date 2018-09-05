الحصيني يعلن خريطة الأمطار على المملكة ويوضح أسباب الطقس الحار

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أمطارًا متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على بعض المناطق.

وأوضح الحصيني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الأمطار تضرب أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى تبوك والشمالية وغرب نجران وحائل والجوف.

وقال الحصيني: إن مكة والباحة وعسير وجازان تحت المجهر، وأن فرصة السيول تحتاج إلى متابعة دقيقة نهاية هذا الأسبوع.

ورد الحصيني على تساؤلات البعض بشأن أسباب الحر هذه الأيام، موضحًا أن الأسباب أننا لا زلنا في فصل الصيف، كما يوجد ارتفاع قليل في الرطوبة، وهذا يعطي إحساسًا بالحرارة أكثر من الحرارة المسجلة، رغم أن الحرارة التي سجلت حول المعدل الرطوبة المسجلة مكة المكرمة 46% والرياض 10% والدمام 68%.